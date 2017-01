Ducati Diavel Diesel 2017: 666 esemplari per la nuova “limited edition”

Dalla collaborazione tra la casa di motori Ducati e quella di moda Diesel è nata Ducati Diavel Diesel 2017, un’edizione limitata prodotta solamente in 666 pezzi e caratterizzata da una linea unica che richiama al passato ma vuole essere anche il primo passo verso il futuro della casa di Borgo Panigale.

E’ stata presentata alla Milano Fashion Week e sarà una delle protagoniste assolute del Motor Bike Expo di Verona la nuovissima Ducati Diavel Diesel 2017, un’edizione limitata che – in vendita da aprile 2017 – verrà prodotta solamente in 666 esemplari. La Ducati Diavel Diesel si caratterizza per una linea quasi “senza tempo”, un mix tra passato, presente e futuro: gli elementi che più di altri ne esalteranno il carattere unico saranno quindi le sovrastrutture in acciaio spazzolato a mano con saldature e rivetti a vista e la sella in pelle.

‘‘La collaborazione con Diesel ci ha permesso di esplorare aspetti stilistici e tecnici originali, pur rimanendo all’interno del brand Ducati e rispettandone in pieno i valori. In questo caso abbiamo lavorato insieme a Diesel su una moto già unica e originale come il Diavel e il risultato è stato a dir poco sorprendente” ha affermato Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati Motor Holding, a proposito della nuova Ducati Diavel Diesel “Limited Edition”.