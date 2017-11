Drexcode: alla Rinascente Duomo il primo store-in-store del noleggio del luxury fashion

Novità per tutte le amanti del fashion. Drexcode – prima piattaforma online in Italia che, dal 2014, offre un servizio di noleggio abiti dei più noti designer nel panorama contemporaneo, con servizi di concierge e stylist – approda alla Rinascente Duomo con il suo primo store-in-store.

Nello spazio annex dello store Rinascente di Milano piazza Duomo, il luogo in cui nascono i nuovi trend, lo store Drexcode offre alle clienti una fashion experience gratificante e coinvolgente. L’incontro con Rinascente offre infatti alle fashion-addicted un servizio unico nel suo genere: nel Drexcode store di Rinascente a Milano, le clienti – in un ambiente ludico e stimolante – oltre al noleggio dell’abito, potranno aggiungere l’acquisto degli accessori e sedute di make up e hair styling per uscire dallo store già pronte per il proprio evento.

“Quando abbiamo incontrato per la prima volta Drexcode e le sue fondatrici ci siamo immediatamente innamorate del progetto. È stato un meeting veramente illuminante e divertente, come peraltro è il progetto Drexcode. Abbiamo subito pensato che potesse essere un progetto molto interessante e insolito da avere all’interno del nostro flagship store di Milano. Ci è sembrato che fittasse perfettamente con la nostra strategia, quella di offrire un’esperienza indimenticabile ai nostri clienti, un’esperienza anche molto divertente. Drexcode non è un nostro competitor, ma un complemento al nostro assortimento. Inoltre, le sinergie che potremo sviluppare in futuro sono tantissime, ed è proprio questo il link sul quale dobbiamo lavorare, creando così un servizio veramente unico e speciale all’interno del nostro flagship” – ha commentato Monica Marsilli, direttore centrale acquisti di Rinascente.

Photo Credit: Drexcode on Facebook