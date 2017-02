Dove vanno i pensionati all’estero per fare vacanze esclusive? Basta pensare “ai nonni” come vacanzieri da bassa stagione pronti a portare al mare o in montagna i nipotini mentre i genitori lavorano. I pensionati italiani amano fare viaggi in completa autonomia godendosi la vita ed apprezzando le bellezze del mondo. Non è detto, infatti, che a una certa età non si possano fare nuove avventure ed esperienze. Oltre a ciò c’è anche chi, salutato l’ufficio e abbandonata la frenesia della vita quotidiana, pensa ad una vacanza molto speciale, ad un secondo viaggio di nozze. In quest’ultimo caso le mete più gettonate sono quelle, non c’è bisogno di dirlo, più romantiche.

Quali sono le mete più gettonate da chi ha più tempo a disposizione e buone disponibilità economiche? Molti pensionati hanno le idee ben chiare, altri salgono sulla prima nave e si tuffano in una vera e propria avventura per soddisfare ogni loro curiosità. Parigi, Londra Berlino, come per i giovani, anche le grandi capitali europee sono mete molto gettonate. Alcuni ricordano così un momento della loro vita, altri sfruttano l’occasione per vedere le città di cui figli o nipoti hanno sempre parlato. A pari merito si classificano anche Paesi in cui basta mettere in valigia solo un paio di costumi, della crema solare e un paio di infradito. Bahamas, Caraibi e Dubai: le spiagge dorate e l’acqua cristallina del mare hanno sempre il loro fascino. Il Vietnam, l’Avana, il Giappone e il Quebec sono inoltre vere e proprie mete di lusso. Poter partecipare alla cerimonia del tè, poter fare passeggiate in carrozza, poter vedere i tramonti e le notti sotto un cielo stellato degno delle favole diventano la realizzazione di veri e propri sogni che vanno vissuti e immortalati per far ‘schiattare’ d’invidia amici e parenti.

Le crociere sono, invece, la scelta preferita di chi ha voglia di visitare più posti e non vuole doversi preoccupare di pratiche e di imprevisti. Gli alti livelli di comfort offerti da una nave da crociera sono un vero lusso per i pensionati italiani che amano fare tour organizzati ed impegnarsi in attività creative o sportive. Chi ha la possibilità di stare via per lungo tempo si regala una crociera in giro per il mondo, una di quelle che passa per Gibilterra, Capo Horn, la Polinesia, l’Australia, l’India e permette di visitare posti come Casablanca, Rio De Janeiro, Buenos Aires, Punta Arenas, l’isola di Pasqua, Tahiti, Sydney e Melbourne.

C’è poi chi sogna di vedere le grandi città Usa, chi vuole andare a giocare a Las Vegas rischiando di lasciarci, però, le penne, chi vola fino a Miami o fino alla parte opposta per vedere gli attori famosi a Los Angeles e ritrovarsi sul set di alcuni dei film più visti al mondo. Il Brasile è una delle mete più gettonate soprattutto durante il periodo estivo e quello legato al Carnevale. Le ballerine in costume sono un buon incentivo per volare dall’altra parte del mondo e lanciarsi in qualche passo di salsa.

Dove vanno i pensionati italiani all’estero per fare vacanze esclusive? Ebbene c’è anche chi ha voglia di sentir scorrere nelle vene un po’ di adrenalina e cerca di partire per qualche safari alla ricerca di animali feroci. Leoni, tigri, ma anche giraffe, ippopotami e rinoceronti oltre che i richiestissimi elefanti. Sono loro a destare le curiosità maggiori. Per il trekking sul dorso degli elefanti, però, la meta più ambita rimane sempre e solo la Thailandia. D’altronde è l’Asia in primis ad offrire queste possibilità.

Diverso è il discorso di chi si reca in: Costa Rica, Thailandia, Filippine, Colombia, Brasile, Tunisia, Marocco Kenya, Bulgaria, ma anche a: Cuba, Capo Verde, Panama e Canarie. Luoghi magnifici e dove si spende poco, luoghi che, oggigiorno sono diventati veri e propri paradisi fiscali dove gli anziani che devono vivere con circa mille euro si trasferiscono definitivamente. L’Istat ha stimato che siano già quattrocentosettantatremila gli over sessanta che vivono all’estero, pensionati, cioè, che dopo una breve vacanza esplorativa, hanno deciso di cambiare residenza e si sono trasferiti in Paesi dell’Unione Europea o nei Paesi sopra citati per motivi economici, attirati da un regime fiscale agevolato.

Si ringrazia http://pensioni.economia-italia.com/