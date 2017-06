Dove mangiare a Milano: oltre 1400 indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Dove mangiare a Milano? Niente paura: a questa domanda risponde il Gambero Rosso con la sua nuova guida in edizione 2018. Dallo street-food alle mete gourmet, la Guida Milano del Gambero Rosso offre una rosa di locali adatti per tutti i momenti della giornata, le occasioni e le preferenze di chi la sfoglia.

Mangiare e bere bene a Milano non sarà più un problema: grazie alla Guida Milano 2018 del Gambero Rosso, infatti, sarà possibile scegliere tra oltre 1400 locali per ogni esigenza (e portafoglio), sia nel centro della metropoli lombarda sia nella periferia. In particolare, sarà possibile trovare il locale perfetto per la colazione ma anche per il dopocena ma anche l’etnico, lo street-food, le pizzerie, le paninerie e le migliori pescherie e macellerie con cucina.

La Guida Milano 2018 del Gambero Rosso assegna, dipendentemente dalla categoria, tre simboli per indicare l’eccellenza. Le tre forchette sono andate quindi al ristorante di Enrico Bartolini al Mudec, D’O di Davide Oldani a Cornaredo e il Miramonti l’Altro. Nella guida del Gambero Rosso non manca nemmeno la selezione di migliori locali con rapporto qualità-prezzo. Per maggiori info è possibile consultare il sito ufficiale.