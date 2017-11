Dove andare in vacanza a novembre e dicembre in Italia: le 10 destinazioni di tendenza secondo TripAdvisor

TripAdvisor – piattaforma specializzata in viaggi e nella ricerca delle tariffe più convenienti e le recensioni più aggiornate – ha annunciato oggi i risultati del suo Attractions Trend Index per la stagione autunnale. E’ stata quindi svelata la Top 10 delle attrazioni italiane che hanno registrato la maggior crescita d’interesse da parte dei viaggiatori internazionali per l’autunno, sulla base del confronto anno su anno di ricerche su TripAdvisor.

Se vi state quindi chiedendo dove andare in vacanza a novembre e dicembre in Italia, la classifica di TripAdvisor vi viene in aiuto. Vi suggeriamo infatti di assecondare le tendenze internazionali dell’autunno 2017 così da scoprire alcune tra le bellezze italiane più apprezzate dal turismo internazionale. Ma quali sono le mete di tendenza inserite nella Top Ten?

Basilica di Santa Maria Maggiore – Roma, Lazio;

Cascate del Mulino – Saturnia, Toscana;

Catacombe di San Gennaro – Napoli, Campania;

Valle dei Templi – Agrigento, Sicilia;

Santa Maria delle Grazie – Milano, Lombardia;

Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore – Milano, Lombardia;

Reggia di Caserta – Casera, Campania;

Monte Etna – Catania, Sicilia;

Galleria degli Uffizi – Firenze, Toscana;

Museo Egizio – Torino, Piemonte.

“Con i suoi stupendi colori e le temperature piacevoli, l’autunno è un periodo magico sia per apprezzare la bellezza della natura sia per visitare monumenti e attrazioni. Che siate alla

ricerca di qualcosa da fare vicino alla vostra città o che siate a caccia d’ispirazione per una gita fuori porta l’Attractions Trend Index di TripAdvisor può aiutarvi a scoprire le attrazioni che stanno riscuotendo più interesse da parte dei viaggiatori internazionali” – ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia.

In copertina, Photo Credit: TripAdvisor Press Office