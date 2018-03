Dorelan negozio a Chiavari: dal 16 marzo il nuovo store per “dormire bene”

Un ambiente emozionale, dedicato all’arredo della zona notte, dove scoprire, guidati da esperti consulenti, una nuova dimensione del riposo in grado di soddisfare le esigenze di comfort e benessere individuale. Situato in viale Kasman 95, lo showroom di 130 mq racchiude al suo interno 9 “angoli prova”, tra materassi, letti di design, divani letto, guanciali, reti, accessori e biancheria letto per un riposo su misura.

Gli interni, con i toni basici del grigio chiaro e le finiture semplici ed eleganti, si allineano all’immagine consolidata del brand. L’allestimento mira a valorizzare gli spazi e i prodotti, creando un’atmosfera avvolgente che invita al riposo e al relax.

«È con grande entusiasmo che portiamo anche a Chiavari la cultura del dormire bene e la manifattura Made in Italy di Dorelan» commenta Fabio Primi, Ad di DB Srl, con più di 20 anni di esperienza manageriale nella grande distribuzione e già titolare dei negozi Dorelan di Firenze, La Spezia, Modena, Vicenza, Perugia, Pisa, Genova, Parma, Verona, Lucca, Rimini, Siena, Grosseto, Asti e Cuneo. «Nel nostro negozio – conclude Primi – il comfort, la tecnologia e il design dei nostri prodotti, uniti alla consulenza dei nostri esperti del riposo, sono al servizio del benessere della persona».