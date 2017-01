Donald Trump: da Emma Stone a Amy Adams, le star cantano “I will survive” (VIDEO)

A pochi giorni dalla cerimonia d’insediamento di Donald Trump, le star continuano a schierarsi contro il neo-eletto Presidente degli Stati Uniti. Dopo i messaggi usciti su YouTube durante la campagna elettorale, alcune delle star più famose tornano in un video cantando “I will survive”.

Donald Trump sembra non piacere alle star del cinema: dopo il discorso di Meryl Streep durante la cerimonia dei Golden Globe, il testimone sembra ora passato agli attori più giovani. Una lunga sfilza di nomi noti nonché di Premi Oscar – da Mattew McConaughey a Emma Stone – è infatti apparsa in un ironico video cantando “I will survive”, la canzone portata al successo di Gloria Gaynor nel 1979. Inutile dire che il titolo “I will survive” – letteralmente “Io sopravviverò” – è un chiaro riferimento alla futura legislatura di Trump.

“All’inizio ero spaventato, pietrificato…” inizia così la canzone di Gloria Gaynor cantata con ironia dalle star di Hollywood a pochi giorni dalla cerimonia d’insediamento di Donald Trump. Tra i nomi noti presenti nel video troviamo anche Emma Stone, Natalie Portman, Amy Adams, Matthew McConaughey, Chris Pine, Hailee Steinfeld, Michelle Williams, Felicity Jones e Taraji P. Henson.

Foto: Gage Skidmore/Flickr