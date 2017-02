Donald Trump chiede un dress code molto “particolare” alle donne che lavorano con lui

Alcuni giornali statunitensi hanno diffuso l’ultima provocazione del neo presidente Donald Trump: pare infatti, secondo queste fonti, che il magnate assurto alla Casa Bianca abbia richiesto un particolare dress code per le donne che lavorano con lui. Trump avrebbe chiesto alle signore di vestirsi “da donne”.

Immancabile la protesta social che è sfociata dopo questa richiesta del tycoon #DressLikeAWoman alla quale hanno aderito attrici, cantanti, militari, medici, giudici e sportivi che hanno postato le loro immagini in uniforme. Trump avrebbe anche dato disposizioni specifiche sui jeans: via libera a questo capo, a patto che sia portato in modo “femminile”.

Se Melania, la first lady, pare aver preso nota delle disposizioni del marito sfoggiando abiti iper femminili e sensuali, pare che ci sia una frangia di donne, che di mestiere non fa la first lady ma desidera essere riconosciuta socialmente per le proprie qualifiche professionali, che non intende assecondare questa richiesta.