Dolci di design: quando cibo e architettura si incontrano è un incanto esclusivo (foto)

Dinara Kasko è laureata alla Kharkov University Architecture School, un vero e proprio architetto che si è tramutato in chef. Una chef designer capace di fondere la bontà dei dolci con la bellezza, il rigore, la linearità e l’incanto dell’architettura migliore. Da questo connubio unico nascono le sue esclusive creazioni.

Parliamo di prodotti unici, la cui bellezza e genialità nello scegliere forme e materiali non sfugge allo sguardo. La Kasko si approccia ai suoi dolci come fossero modelli in scala di costruzioni architettoniche, nessun particolare è lasciato al caso, c’è un grande studio nella progettazione di forme e abbinamenti cromatici.

La realizzazione è altamente professionale: Dinara disegna il prototipo per poi realizzare uno stampo in silicone della sua creazione attraverso una stampante 3D.

Come si evince dal suo stile la donna è un’amante dell’architettura contemporanea, con un focus specifico verso il razionalismo, a impreziosire le sue impalcature sono meringhe, gelatine e sculture di zucchero. La geometria è sicuramente la cifra stilistica della Kasko.

La giovane creativa ha creato un business che dalla sua Ucraina sta pian pian prendendo piede internazionalmente, la designer infatti mette in vendita questi stampi e fornisce anche la ricetta per poter replicare a casa propria la creazione di un dolce di tale impatto scenografico.

Non soltanto chef e architetto ma, soprattutto, imprenditrice. La donna tiene anche diversi corsi, il prossimo è previsto proprio a Padova, in cui racconta il suo approccio artistico al cibo e sottolinea “Non voglio imitare gli altri, voglio creare qualcosa di nuovo.”

A giudicare dal risultato si può dire con certezza che le stia riuscendo benissimo.