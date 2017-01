Dolce&Gabbana: in passerella i Millennial figli dei vip

Belli, ricchi (o meglio figli di genitori ricchi), giovanissimi, con un arsenale di follower attratti dai loro cognomi: sono i Millennial che hanno sfilato per D&G. Si mostrano sicuri, pieni di idee, non lesinano scatti privati che permettono a chi li segue di sbirciare nel loro mondo dorato: Dolce&Gabbana hanno scelto anche loro per mostrarsi in passerella e presentare la nuova collezione.

Domenico Dolce e Stefano Gabbana non si sono accontentati di farli sedere a fianco della pedana, come ospiti di riguardo, ma hanno regalato ai rampanti figli di celebrità varie la gloria della passerella. Spazio dunque a Presley Gerber (figlio di Cindy Crawford), Rafferty Law (figlio di Jude Law) e Sistine Stallone (figlia di Sylvester) e le sue sorelle; per citare i più noti.

Gli stilisti puntano a elogiare una “normalità eccezionale”, in cui chi si mette in gioco può arrivare soltanto se sfodera personalità e spirito d’iniziativa. Si fondono così l’antico e il moderno, puntando ad attualizzare il concetto e lo charme di principi e principesse, declinati in un contesto moderno. Corone principesche, arabeschi dorati e broccati sontuosi non sono mancati all’appello in una fusione colorata, azzardata e come sempre di rottura.