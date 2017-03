Dolce&Gabbana e Smeg: “Sicily is my love” la linea di piccoli elettrodomestici firmati

Una vera chicca per amanti di design e moda: Dolce&Gabbana e Smeg uniscono le proprie anime artistiche, dando vita a progetti unici, originali Made in Italy, come Sicily is my Love. La nuova collezione di piccoli elettrodomestici è realizzata da Smeg con un’ inconfondibile creatività firmata Dolce&Gabbana e sarà presentata durante il Salone del Mobile.

Tostapane, spremi agrumi, macchine del caffe, bollitori, frullatori, impastatrici ed estrattori di succo mostrano vividi decori di limoni giallo oro, agrumi, fichi d’india e ciliegie rosso acceso: tipiche decorazini siciliane racchiuse in forme

geometriche triangolari dette crocchi; delicati motivi floreali ispirati ai fiori delle coste e dei paesaggi del Sud Italia; e, ancora, immagini dell’affascinante Etna, circondato da greche ornamentali, o delle pittoresche rovine del tempio greco di Castore e Polluce situato nella Valle dei Templi, trinacrie, e un susseguirsi di motivi, tra cui i cartocci, simili a foglie di acanto stilizzate.

Tutti temi simbolo di un’estetica legata fortemente alla Sicilia, luogo dell’anima di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, all’Italia e alla sua cucina di cui Smeg da sempre si fa interprete d’eccellenza. Il cibo, i prodotti tipici, gli antichi piatti della tradizione sono le radici a cui la mente e il cuore non possono che ritornare guardando questi preziosi oggetti, frutto della lunga esperienza di Smeg nel settore dell’elettrodomestico di design.