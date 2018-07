Dolce & Gabbana Como: festa vip a Villa Pliniana per chiudere in bellezza l’evento-moda

Dolce & Gabbana Como: festa vip a Villa Pliniana a Torno per chiudere in bellezza l’evento-moda che per quattro giorni ha visto andare in scena sfilate, cene e feste super blindate ed esclusive, in occasione della presentazione delle collezioni “Alta gioielleria”, “Alta moda” e “Alta sartoria” allestite sul Piroscafo Concordia, al Parco Olivelli e a Villa Carlotta. Cene e dopocena di extra lusso a Bellagio-San Giovanni, Villa Olmo e Villa Pliniana, che hanno visto tra gli ospiti personaggi di fama internazionale, top model, cantanti, imprenditori, inviati di giornali, riviste, televisioni provenienti da tutto il mondo. Kermesse di moda che ha scelto quale cornice ideale per le creazioni di D&G, il Lago di Como e le sue location magnifiche.

I due stilisti hanno scelto il Comasco e le sue bellezze per accogliere i loro ospiti, dopo che la precedente edizione dell’evento, lo ricordiamo, si svolse a Palermo. “Molti nostri clienti stranieri ci hanno sempre parlato del Lago di Como e ci hanno detto che lo conoscevano bene. Abbiamo quindi intrapreso questa avventura in un territorio bellissimo e ne siamo soddisfatti”, hanno commentato i due geni della moda, confermando la convinzione di avere scelto la location giusta per il loro evento. Molti dei gioielli e degli abiti presentati, infatti, erano capolavori di artigianato ispirati al lago e ai “Promessi sposi”. Ieri 8 luglio la festa finale. Assenti le top model Eva Herzigova, Naomi Campbell ed Helena Christensen – dopo la sfilata “Alta moda” di venerdì e una serie di shooting hanno infatti lasciato l’Italia – c’erano però altri nomi importanti come Liam Payne, impegnato come solista, degli One direction che a Villa Pliniana ha presentato un mix dei suoi successi. Nelle serate precedenti avevano fatto lo stesso l’Orchestra Casadei, Giusy Ferreri e il rapper Tinie Tempah. A chiudere in maniera ‘esplosiva’ il party super chic, uno spettacolo di fuochi d’artificio.

Soddisfazione tra gli invitati. “Questi sono davvero posti molto belli … Mi fa piacere che Dolce e Gabbana li abbiano scelti”, ha detto una delle modelle più note, Lady Kitty Spencer (nipote di Lady D), presente alla festa finale. Lei stessa è stata un’ottima testimonial, poiché sul su Instagram ha caricato foto e immagini del Lago di Como, che ha visitato in questi giorni.