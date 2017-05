Dolce & Gabbana aprono showroom in uno splendido palazzo di Venezia

Domenico Dolce & Stefano Gabbana conquistano Venezia con uno splendido showroom della maison su Calle Larga XXII Marzo, a pochi passi da Piazza San Marco e dal Teatro La Fenice. Uno splendido palazzo riportato dagli stilisti agli antichi fasti per ospitare le loro collezioni.

“Venezia è come un sogno, è una città – non città, dove è bello perdersi per scoprire angoli dal fascino unico. Arrivare in laguna è come fare un viaggio in uno dei luoghi più speciali della nostra Italia. Abbiamo trovato palazzo Torres, una ex banca, ed è diventato per intero parte del nostro mondo, non trasformando nulla, ma mantenendo ciò che la storia ha costruito. I muri, i mosaici e i soffitti di quel palazzo sono stati per noi la base per costruire il bello e il nuovo. Quello che vogliamo trasmettere con la nostra nuova boutique è l’armonia tra la storia, da cui tutto nasce, e la contemporaneità, raccontata attraverso le lavorazioni degli artigiani veneziani” questo il commento degli stilisti durante l’inaugurazione.

Pavimenti in marmo antico policromo, affreschi originali valorizzati, lampadari chandelier in vetro di Murano, preziosissime tappezzerie di seta e specchi barocchi, muri in foglia d’oro zecchino 24 carati fanno di questo sito un vero scrigno. Per celebrare l’apertura Dolce&Gabbana hanno realizzato una speciale collezione di foulard in seta ispirati, ovviamente, alla Serenissima.