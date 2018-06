Dolce e Gabbana alla Milano Fashion Week: Monica Bellucci e Mariano Di Vaio aprono la sfilata. In occasione della Milano Fashion Week Mariano Di Vaio apre la sfilata di Dolce e Gabbana al fianco di Monica Bellucci. Il Made in Italy e la bellezza umbra al centro dei media internazionali; lui di Perugia e lei di Città Di Castello, i due umbri conquistano la passerella più cool del momento e i flash dei fotografi sono tutti per loro.

L’Italia che conquista il mondo. Un grande traguardo per Mariano Di Vaio che si riconferma ancora una volta una delle personalità più forti della moda maschile; dopo che Forbes lo ha nominato l’uomo under 30 italiano più influente al mondo nella categoria retail ed e-commerce, si aggiudica un nuovo titolo, quello di re della passerella. Di Vaio con i suoi oltre 10 milioni di followers sui social network e le sue vincenti sfide imprenditoriali, è ormai inarrestabile; quanto a Monica Bellucci, il suo nome è simbolo di bellezza mediterranea nel mondo e da sempre il brand Dolce e Gabbana ha voluto lei, attrice ed ex modella, come testimonial di spot pubblicitari e non solo.

La moda di Dolce e Gabbana simbolo e veicolo di ‘amore infinito’ in tutte le sue declinazioni e sfaccettature. Sulla passerella modelli professionisti e Millennials, vecchi e giovani, madri e figli, coppie etero e omosessuali, amalgama perfettamente riuscita di sartorialità e street, Sicilia e America. La prima uscita è accompagnata da un applauso, quando è apparso l’influencer da 10 milioni di follower, Mariano Di Vaio, affiancato dalla splendida 53enne Monica Bellucci, con indosso un completo nero di taglio maschile e con tacchi altissimi. L’attrice è apparsa in passerella su una pedana emersa dal sottosuolo, attorniata da modelli. In completo pantalone nero, con la camicia bianca e i capelli lisci all’altezza delle spalle, ha sfilato tra gli applausi. Era dal 1992 che l’attrice e modella non sfilava per la griffe “ma per averla qui è bastata una telefonata, ha detto subito di sì”, hanno rivelato Domenico Dolce e Stefano Gabbana. A chiudere lo show arrivano Marpessa e una sempre statuaria Naomi Campbell, con cappello e completo gessato, che ha abbracciato e baciato Domenico e Stefano insieme alla Bellucci.