Dodge Challenger SRT Demon: ecco la sportiva di FCA capace di impennare

Non solo SUV, fuoristrada o berline eleganti: il gruppo FCA non si fa mancare nemmeno le auto più sportive grazie al suo marchio Dodge che ha presentato la nuovissima Dodge Challenger SRT Demon.

Quando si dice “un nome, una garanzia”: la Dodge Challenger SRT Demon è un vero e proprio diavolo della strada, capace addirittura di impennare. Una delle caratteristiche che più di altre ha lasciato senza parole sia gli appassionati sia gli esperti è infatti la sua capacità di alzare il “muso” di ben 90 centimetri. A completare un ritratto già interessante ci sono anche gli 840 cavalli di potenza e i 1044 Nm di coppia. Il motore – 6.2 V8 – permette invece alla nuova Dodge Challenger SRT Demon di raggiungere le 60 miglia orarie (96 chilometri all’ora) in 2,3 secondi.

Dodge Challenger SRT Demon – neo-nata in casa FCA – è una vera e propria sportiva da record nonché l’automobile di serie più scattante di sempre. La vettura verrà lanciata negli Stati Uniti e in Canada in edizione limitata da 3300 pezzi: in Europa, con molta probabilità, non arriverà mai. Omologata per viaggiare su strada, la vettura non potrà competere nella gare di accelerazione in quanto sbaraglierebbe in un batter di ciglia le proprie rivali. Dodge Challenger SRT Demon rappresenta però solo una delle vetture d’eccellenza che saranno presentate al pubblico in occasione del Salone di New York 2017 che, ricordiamo, aprirà al pubblico da domani sino al 23 aprile 2017.