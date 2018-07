Come diventare un PR di moda di lusso: ecco cosa devi fare!

Fianco al fianco ai personaggi di lusso, del mondo della moda. Chi sono i PR? Si tratta di una figura specializzata nella comunicazione, il Press Officer gestisce l’immagine di un brand e cura le relazioni con i media, al fine di promuoverne al meglio valori e prodotti. Oltre alla stesura e all’invio di comunicati stampa, si occupa della rassegna stampa, dell’organizzazione di eventi e sfilate (e della relativa gestione degli accrediti) e della movimentazione delle collezioni per i servizi editoriali. Deve inoltre essere in grado di ideare o coordinare la realizzazione delle Ad Campaign e – sempre più spesso – deve occuparsi della pianificazione strategica dei contenuti legati al brand sui canali social.

Come diventare PR?

Ma come diventare PR di moda di lusso? Requisiti essenziali per fare questo lavoro sono ottime capacità di scrittura, spiccate doti relazionali, creatività e curiosità verso ciò che succede nel fashion system e non solo. Non c’è un percorso formativo univoco da seguire, ma una formazione universitaria o post-universitaria nell’ambito della comunicazione, del marketing o del giornalismo può fornire una buona base per iniziare a lavorare nell’ufficio stampa. Per fare questo mestiere occorrono anche sensibilità estetica, resistenza allo stress, pazienza e flessibilità: non capita di rado infatti di lavorare nel fine settimana o negli orari serali, soprattutto a ridosso delle fashion week o durante le manifestazioni fieristiche. Per questo motivo, spesso si finisce per frequentare la gente con cui si lavora.

Quali sono gli strumenti dei PR?

Nonostante l’avvento dell’online la stampa continua ad essere il principale canale della moda. L’online però ha scalato sempre più posizioni grazie alle collaborazioni con gli influencer, la consulenza per la creazione di contenuti per le piattaforme social, il posizionamento delle celebrity ecc. La televisione, le attività e gli eventi sono altri importanti canali che il pr di moda deve sempre tenere sotto controllo.