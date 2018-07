“Ecco come diventare imprenditore di te stesso”, aprire una Partita IVA: costi e documenti utili

Creare una partita IVA è il primo, fondamentale, passo per farsi considerare come libero professionista. E come lavoratore autonomo. Per far capire, insomma, al tuo cliente che fai sul serio con il tuo lavoro e che il tuo tempo è prezioso. Fin qui tutto chiaro, ma come si fa ad aprire partita IVA? Non è particolarmente complicato. Anzi la procedura è davvero semplice. È tutto quello che ruota attorno, ossia alla gestione della partita IVA, che richiede la massima attenzione. Prima di vedere chi può aprire la partita IVA e come farlo, cerchiamo di capire cosa si intende con queste due termini. La partita IVA è una serie di 11 cifre che sono necessarie per individuare in maniera univoca il contribuente come persona fisica o giuridica. Perché 11 cifre? Le prime 7 servono a individuare l’azienda/professionista in questione, le 3 successive servono all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per identificarti mentre l’ultima cifra è solo un numero di controllo.

La partita IVA consente all’azienda o al libero professionista di svolgere il lavoro, vendere i suoi servizi, acquistarne altri a sua volta. Il tutto in totale regime di libertà. Cosa significa? Che, per esempio, il libero professionista è datore di lavoro di se stesso. Ecco perché quando un cliente ti propone di lavorare per lui, ma chiede la presenza fissa nei suoi uffici, tu puoi concordare sì le giornate. Ma non sei affatto obbligato ad andare ogni giorno. Anzi sarebbe meglio che non lo facessi. Perché, se così fosse, si tratterebbe di una partita IVA mascherata o falsa partita IVA. L’azienda, anziché assumerti e pagarti contributi e assicurazione, ti fa lavorare con la tua partita IVA, ma di fatto ti considera e tratta come un dipendente.

Come aprire la partita IVA? Possono farlo tutti i titolari di una società e i professionisti autonomi. Qui però tocca fare una distinzione. Se sei un content manager, un giornalista o un grafico dovrai aprire la partita IVA come libero professionista attenendoti a un codice per la tua professione. Ti basta collegarti sul sito dell’Agenzia delle Entrate per comunicare l’inizio della tua attività entro 30 giorni da quando l’hai iniziata.

Quanto ci vuole e quanto costa aprire la partita IVA? I tempi sono brevi. Una volta che avrai presentato tutta la documentazione o l’avrà fatto il commercialista per te, riceverai la ricevuta di assegnazione entro 24 ore. Quello è il momento in cui riceverai anche il tuo numero di partita IVA che rimarrà sempre uguale. A meno che tu non decida di chiudere l’attività. Per le ditte individuali c’è il passaggio dell’iscrizione alla Camera di Commercio. In più devi comunicare al Comune che stai avviando un’attività. Di per sé aprire una partita IVA costa poco, alcune spese di iscrizione come quella alla Camera di Commercio per ditte individuali e l’eventuale onorario del commercialista o professionista.