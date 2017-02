Dita Von Teese per Sotheby’s a Londra: mai erotismo fu più di lusso

Sotheby’s ha diffuso un video realizzato con la regina del burlesque Dita Von Teese per introdurre l’ asta – evento che si terrà a Londra il 16 febbraio. Si chiama Erotic: Passion & Desire e vedrà battuti alcuni oggetti appartenenti alla collezioni personale della regina del Burlesque.

La modella, divenuta ormai un’icona mondiale di sensualità ed eleganza dal sapore vintage, racconta alcune delle opere che andranno all’incanto fra cui un letto a forma di barca scolpito nel mogano proveniente dal celebre Hotel de la Paiva sugli Champs-Elysés a Parigi. Ci saranno inoltre una Pin Up dipinta da Peter Driben e il tavolo erotico copia fedele di quello che si dice sia appartenuto a Caterina II di Russia.

Bella, dalla carnagione diafana, il corpo sottile ma carnoso nei punti migliori per una donna; labbra scarlatte, acconciature morbide ed elaborate: nessuno meglio Dita Von Teese potrà traghettare gli acquirenti in un viaggio in cui si fondono oggetti di lusso, artistici ma dall’alto tasso erotico.