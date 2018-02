Dior Primavera Estate 2018: le tendenze per la prossima stagione

In tema di tendenze moda primavera estate 2018, vi proponiamo oggi le immagini della campagna Dior scattata da Patrick Demarchelier con la modella e artista Sascha Pivovarova. Quest’ultima ha aperto il fashion show in jeans e t-shirt, sulla quale è presente una stampa che riprende il titolo del paper di Linda Nochlin: “Why Have There Been No Great Women Artists?”.