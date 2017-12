Grande novità da Dior. La maison ha infatti annunciato l’apertura di un pop-up store nel cuore di Parigi, al 386 in Rue St Honoré. All’interno della nuova ed esclusiva boutique verrà ospitata in particolare la collezione Cruise 2018. Ma non è tutto: a celebrazione dell’apertura di questa nuova boutique Dior, Maria Grazia Chiuri ha creato una nuova ed esclusiva serie di sei shopping bag dipinte a mano. Vi lasciamo quindi alle immagini del nuovo pop-up store parigino…