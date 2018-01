Dior: a Parigi la prima boutique dedicata agli occhiali

Grandi novità in casa Dior. Per tutte le fashion-addicted è nato infatti un nuovo indirizzo imperdibile, il n.28 di Avenue Montaigne. Nel cuore di Parigi, Dior ha aperto infatti la sua primissima boutique dedicata agli occhiali dove trovare pezzi vintage ma anche creazioni in colorazioni esclusive. Non solo: in occasione dell’apertura, l’esclusiva boutique ospiterà in anteprima gli occhiali della collezione DiorSoRealO nonché alcune pouch esclusive.