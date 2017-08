DimoreDesign Bergamo programma: le dimore storiche rivisitate da 5 designer di fama internazionale (FOTO)

Il Tour Dimore Storiche di Bergamo presenta l’edizione 2017 di DimoreDesign: tutte le domeniche dal 10 settembre al 4 ottobre, Palazzo Agliardi, Palazzo Moroni, Palazzo Terzi e Villa Grismondi Finardi aprono eccezionalmente le loro porte al pubblico e alla creatività di cinque celebri designer di fama internazionale. Protagonisti della settima edizione di DimoreDesign sono gli artisti Marc Sadler, Matteo Ragni, Paola Navone con Rosa Maria Rinaldi e Katrin Arens. Ciascuno di loro reinterpreterà con il proprio stile e la propria sensibilità, gli interni e gli esterni dei palazzi storici, gli scenografici saloni e i giardini con allestimenti di intenso impatto scenico. E ogni mercoledì, sono in programma un ciclo di appuntamenti serali con i designer che, in dialogo con Giacinto di Pietrantonio, Direttore GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo – racconteranno al pubblico le rispettive creazioni, percorsi ed esperienze.

Quali sono le Dimore Storiche di Bergamo interessate da questa kermesse? Palazzo Moroni, Palazzo Terzi, Palazzo Agliardi, Villa Grismondi Finardi sono le quattro abitazioni nobiliari che conservano al loro interno opere d’arte di eccezionale valore come i decori del Tiepolo e dipinti di celebri artisti come Moroni, Luini e Baschenis. Le antiche residenze apriranno le porte al pubblico con visite guidate in varie lingue alla scoperta degli splendidi interni e degli allestimenti pensati dai designer per ogni singola dimora.

Marc Sadler a Palazzo Moroni, Matteo Ragni a Villa Grismondi Finardi, Paola Navone e Rosa Maria Rinaldi a Palazzo Terzi e Katrin Arens a Palazzo Agliardi: questi sono i designer del Dimore Design Bergamo 2017 che rivisitano le storiche dimore. Dopo il successo dello scorso anno, ritorna il percorso di Masterclass rivolto agli studenti universitari dell’Istituto Europeo di Design (IED) che avranno l’opportunità di incontrare gli artisti, approfondendone i percorsi e le ispirazioni e intervistandoli insieme a Giacinto Di Pietrantonio durante gli incontri con il design del mercoledì sera. Durante le domeniche di apertura delle dimore, i partecipanti della Masterclass condurranno il pubblico alla scoperta delle residenze fornendo un punto di vista privilegiato, frutto di un’analisi approfondita condotta dietro le quinte con gli artefici delle installazioni.

info, orari, tariffe: le Dimore sono aperte al pubblico tutte le domeniche dal 10 settembre al 1 ottobre.

Orari: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Visite guidate senza prenotazione

Biglietti acquistabili presso gli ingressi delle singole dimore o su dimoredesign.it

Tariffe

Biglietto per visite guidate alle singole Dimore: