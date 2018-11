Diletta Leotta vacanze a Dubai: la bella giornalista siciliana si rilassa in spiaggia negli Emirati Arabi e per la gioia dei follower si mostra in costume da bagno su Instagram. La giornalista sportiva di DAZN ha approfittato della pausa campionato per concedersi qualche giorni di pausa dal lavoro e relax all’insegna del sole e del mare. La giunonica presentatrice condivide via social le immagini sexy del suo week end, felice e bellissima, fa sfoggio di un costume intero giallo che le sta divinamente e mette in risalto le sue curve esplosive.

Diletta Leotta nello scatto in questione è in costume, in spiaggia, e si appresta a mangiare un panino con hamburger: “Più largo del suo giro vita”, le fa notare utente. Poiché il suo corpo magro e tonico fa supporre che la giornalista stia attenta alla dieta per essere sempre così impeccabile, in tanti hanno manifestato dei dubbi circa il fatto che il cibo mostrato in foto la bella Diletta poi lo mangi davvero. Non solo il panino dunque, ma capita che la giornalista si mostri svariate volte intenta a mangiare lasagne o dolci ipercalorici, ecco perché i fan scrivono perplessi: “Ma tutte ‘ste cose le mangerà davvero un attimo dopo aver scattato la foto?”.

Se così fosse Diletta rappresenterebbe un caso più unico che raro, vista la sua magrezza. Le sue colleghe infatti ostentano una forma fisica perfetta figlia di tanto allenamento in palestra ma anche perenni rinunce a tavola. Le donne ‘normali’ che la seguono su Instagram vedendo il suo giro vita da ‘vespina’ hanno avanzato dei dubbi sostenendo che tutto ciò che supera le 500 calorie Diletta lo veda solo in cartolina e pubblichi quelle foto solo per sembrare una comune mortale …