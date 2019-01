Diletta Leotta manda in estasi il popolo di Instagram. E’ andata in onda ieri, domenica 27 gennaio 2019, la consueta puntata settimanale di Diletta Gol, per il primo anticipo di Serie A. Si è disputato il match Milan – Napoli e la Leotta, insieme ai suoi mega ospiti ed alla solita curva di tifosi, ha commentato impeccabilmente la partita. La bellissima presentatrice sportiva ha lasciato tutti a bocca aperta indossando un mini dress. Il vestitino-ino-ino in questione e bianco e nero, ed oltre a risultare molto corto presenta anche una scollatura parecchio profonda e provocante che lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

Diletta Leotta è nata a Catania il 16 agosto 1991, si è laureata nell’ottobre 2015 in Giurisprudenza presso l’Università LUISS di Roma. Ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2010, a diciannove anni, sulla rete locale Antenna Sicilia, affiancando Salvo La Rosa nella conduzione dell’11º Festival della nuova canzone siciliana e nel programma di intrattenimento Insieme come valletta.

Riscuote da subito grandi consensi, l’anno successivo è passata a Mediaset dove ha condotto la trasmissione Il compleanno di La5 sull’omonima rete digitale. Nel 2012 diventa “meteorina” di Sky Meteo 24; lo stesso anno conduce inoltre la striscia giornaliera sul Texas Hold’em Come giochi? su POKERItalia24. Nel 2014 conduce RDS Academy, il primo talent show dedicato alle radio, in onda su Sky Uno. Per la stagione sportiva 2015-2016 viene chiamata a condurre Sky Serie B su Sky Sport 1.

Nell’estate 2016 ha condotto insieme a Ilaria D’Amico gli speciali di Sky dedicati agli Europei di calcio 2016. Da gennaio 2017 ha sostituito Emis Killa alla conduzione di Goal Deejay. Il 7 febbraio 2017 è ospite della prima serata del Festival di Sanremo. Dal 31 ottobre 2017 conduce il programma 105 Take Away insieme a Daniele Battaglia e Alan Caligiuri. Nel luglio 2018 lascia Sky Sport, ma viene indicata dalla tv di Murdoch come nuova conduttrice della quarta edizione del reality show Il contadino cerca moglie, che verrà trasmesso nell’autunno dello stesso anno.

Il 17 settembre 2018 conduce, affiancata da Francesco Facchinetti, la finale della 79ª edizione di Miss Italia su LA7. Sempre su LA7 conduce il 4 dicembre e in onda il 5 dicembre Gazzetta Awards 2018. Viene in seguito annunciato il suo arrivo sulla piattaforma DAZN per la quale conduce da ottobre 2018 il primo programma originale Diletta gol. Da febbraio conduce sullo stesso canale il programma Diletta gol stories .