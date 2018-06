Diletta Leotta spiaggia di lusso: la foto nella location turistica amata dai vip

Diletta Leotta Instagram:la bella giornalista sportiva di Sky Sport si trova in Sardegna. Dopo aver partecipato in qualità di ospite alla inaugurazione di Aria di Festa, 34^ edizione della festa del prosciutto San Daniele in Friuli, la conduttrice è volata sull’isola per trascorrere il week end al mare.

“Buon weekend Sardegna”, ha scritto Diletta nella didascalia di una foto pubblicata poche ore fa su Instagram che la ritrae tirata a lucido a bordo piscina in una più che sontuosa location: l’Hotel Cala di Volpe a Porto Cervo. Così Diletta Leotta ha voluto salutare i suoi fan su Instagram, comunicando loro di essere sbarcata nell’Isola per godersi relax, sole e mare. La bella Leotta non è nuova a capatine in Sardegna: ogni estate infatti ama ‘geo-localizzarsi’ suoi social mentre soggiorna in Costa Smeralda.

Sorridente, in costume intero, cappello e occhiali da diva, Diletta è ritratta intenta a godersi un bicchiere di spumante a bordo piscina. Le sue forme giunoniche in bella mostra, i follower, al solito, sono andati in visibilio dinnanzi a cotanta beltà. Una bella in mezzo a tanta bellezza: Cala di Volpe è infatti uno dei luoghi più romantici, suggestivi e paradisiaci della Costa Smeralda, in Sardegna.