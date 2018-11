Diletta Leotta senza trucco al mattino: la foto su Instagram ha incantato gli utenti che la seguono assiduamente sui social. Non tutte possono permettersi il primo piano di Diletta, acqua e sapone, appena sveglia al mattino. Sottoveste rosa a pois bianchi con scollatura vertiginosa che lascia intravedere il seno, sguardo assorto e davanti a sé una tazzina di caffè. Il buongiorno ai follower è servito! Lo scatto sta per raggiungere i 300mila like e non c’è da meravigliarsi.

La conduttrice di DAZN lascia tutti i suoi fan a bocca aperta, la foto al risveglio è da cardiopalma! Si è sempre abituati a vedere la bella Diletta Leotta ‘in tiro’, molto truccata e in posa in location di incanto o negli studi televisivi durante il backstage dei programmi che conduce. Anche in palestra e piscina, ma al risveglio la mattina la sexy conduttrice catanese non si era ancora mostrata ‘al naturale’. Con gli occhi ed il viso ancora un po’ avvolti nel sonno della notte, Diletta dà il buongiorno a chi la segue sui social e il suo gesto viene accolto con grande felicità da chi quotidianamente non manca di coprirla di complimenti.

Diletta Leotta si conferma tra le bellezze nostrane più acclamate dal pubblico – soprattutto maschile, occorre ammetterlo – ed è sempre più social e seguitissima su Instagram. Qualche capello fuori posto, senza trucco ed in pigiama, la versione ‘al naturale’ della conduttrice ha conquistato tutti. Passata da Sky a DAZN, la Leotta è anche protagonista indiscussa di Diletta Gol, trasmissione in cui è molto importante l’interazione degli utenti tramite i social. La prima messa in onda è stata il 20 ottobre scorso e si è rivelata un successo. Insomma, nessuno può resistere alla sexy, simpatica e professionale Diletta!