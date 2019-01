Diletta Leotta palleggia in costume a bordo piscina: curve straripanti! (FOTO)

Diletta Leotta Instagram: la giornalista sportiva continua a deliziare i fan con numerosissimi scatti e video che la ritraggono in vacanza a Dubai. Foto sexy e micro costumi da bagno che lasciano davvero poco spazio alla immaginazione. E tra una serata di gala e una sessione di allenamenti in palestra, la conduttrice catanese trova anche il tempo di tirare qualche calcio al pallone!

Eh sì, poche ora fa la sensuale Leotta si è mostrata in un video a bordo piscina, in un resort di lusso, mentre palleggia in costume da bagno. Durante i movimenti sinuosi è impossibile non notare le sue curve esplosive e, alla fine del filmato, il suo lato b in bella mostra. Il calcio è in pausa in Italia, ecco dunque che la giornalista, sempre più social, è volata negli Emirati Arabi insieme agli amici ed al fratello per godere nel più totale relax questo periodo di vacanze. La conduttrice dà letteralmente spettacolo sui social, mettendo online numerosissime immagini di lei a Dubai dove sfodera un fisico da urlo e si diverte in piscina. L’ultima trovata è una gara di palleggi, e anche se il risultato non è dei migliori, i followers l’hanno apprezzata tantissimo. Del resto, vedendo le immagini, non c’è da stupirsi!

Ieri sera Diletta ha pubblicato una foto su Instagram dove la si vede, elegantissima e bella come sempre, indossare un abito molto particolare che sotto il corpetto lasciava intravedere il suo seno prosperoso. L’effetto “vedo non vedo” ha fatto scatenare i fan che si sono interrogati se la giornalista indossasse o no il reggiseno. Nell’immagine in questione Diletta è seduta su una poltrona in un locale e indossa un vestito molto chic e luminescente. Un capo trasparente – effetto ‘nude’ – impreziosito da decorazioni gioiello in oro, che strizzava il suo decolleté generoso. Migliaia i like alla foto e tanti complimenti per lei anche da parte delle donne.