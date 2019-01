Diletta Leotta, l’icona bionda di Sky Sport, questa volta stupisce i fan, aderendo alla #10yearschallenge. Da qualche giorno, infatti, spopola su Instagram la moda di postare due foto a confronto, una scattata nel 2019 e una risalente al 2009. Tanti personaggi dello spettacolo hanno aderito alla simpatica iniziativa, divertendo non poco i propri follower.

Diletta Leotta non è stata da meno, ma ha scelto di aggiungere alla sfida la sua naturale autoironia, posando accanto ad una Diletta del passato, decisamente particolare! La “sosia” infatti, altri non è che il comico livornese Leonardo Fiaschi con tanto di parrucca bionda e viso non rasato.

Peccato per la barba che tradisce lo scherzo, ha ironizzato qualcuno. I commenti divertiti dei fan, infatti, non si sono fatti attendere e tra chi li definisce “Fratello e sorella” e chi grida ad un “Separati alla nascita!”, non mancano i complimenti per la simpatia della conduttrice.

Diletta Leotta, molto attiva e seguita sui social, infatti, non scade mai nel “già visto” e lascia il suo tocco inconfondibile anche sulla più mainstream delle sfide tra instagrammers.

La conduttrice, di origine catanese, ama condividere con i fan sia fotografie che la ritraggono con indosso grandi marchi, sia piccole scene di vita quotidiana, come gli allenamenti in palestra o i momenti in famiglia, senza tralasciare il suo lavoro, che racconta attraverso scatti e selfie.

Sensibile alle cause sociali, come la violenza di genere, e immagine della donna di successo che non rinuncia alla bellezza e alla cura di sé, Diletta Leotta ha dato prova di sapersi destreggiare tra i temi e i programmi più diversi. Da meteorina a conduttrice di Sky Sport, dal 2018 è la padrona di casa nel reality Il contadino cerca moglie, dove sfoggia look sempre audaci, che fanno scuola. Nello stesso anno è, poi, approdata a DAZN, dove conduce Diletta Gol.