Diletta Leotta Instagram: continuano gli scatti sexy e provocanti – apparentemente ingenui, ma lei lo sa bene che effetto innescano nei suoi ammiratori – della bella giornalista sportiva di DAZN. Fisico da urlo, curve giunoniche e mise mozzafiato, l’affascinante conduttrice televisiva nelle scorse ore si è mostrata sui social attraverso la pubblicazione di una foto che potremmo definire ‘natalizia’. La Leotta si mostra indaffarata ad addobbare l’albero di Natale, ha una stella luminosa in mano. Ma la vera stella è lei: tenuta ginnica, Diletta indossa dei panta super attillati e un micro top di color turchese che non può non mettere in risalto il suo esplosivo décolleté. Sempre molto impegnata con il fitness e con gli allenamenti in palestra, la giornalista siciliana ha dunque scelto un outfit da allenamento per addobbare l’albero.

Viso acqua e sapone, senza trucco, capelli raccolti con una coda, Diletta è bellissima anche in versione ‘naturale’. I fan della giunonica showgirl non le hanno certo lesinato complimenti, che sono piovuti numerosissimi dopo la comparsa dello scatto sexy. La foto ha raccolto più di 227mila! La Leotta sfodera il suo classico sorriso smagliante, e molto simpaticamente porge verso l’obiettivo fotografico la stella da sistemare sull’albero, come per invitare i follower a darle una mano negli addobbi. Inutile elencare quanti si sono offerti volontari!