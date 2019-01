Diletta Leotta in vacanza a Dubai con amici e con l’amato fratello Mirko. Buon sangue non mente: anche lui è bellissimo! Fisico palestrato, occhi nocciola e capelli medio lunghi biondo scuro. La sexy giornalista posa in uno scatto al mare mentre è abbracciata ad un giovane aitante, proprio lui, suo fratello, nato da una precedente relazione dei suoi genitori. La conduttrice del programma sportivo Diletta Gol si sta godendo le vacanze di Capodanno negli Emirati Arabi ed ogni tanto pubblica qualche scatto per raccontare le sue giornate ai numerosi followers.

Da poco ha postato una foto su Instagram che la ritrae a Madinat Jumeirah, sempre a Dubai, in compagnia di un fascinoso compagno. “Sempre insieme. Fratello e sorella”, scrive lei nella didascalia. Entrambi sorridono, sono bellissimi. Oltre 263mila i like all’immagine. Mirko Leotta è un chirurgo estetico, fisico mozzafiato, come quello della sorella, un tatuaggio sul costato, un sorriso smagliante e lo sguardo dolce, che folgora. I due si assomigliano molto. I fan si sono scatenati nei commenti, e son piovuti complimenti anche per Mirko.

Diletta Leotta ha tre fratelli e una sorella, nati dai precedenti matrimoni dei suoi genitori. Mirko è quello con cui la sensuale giornalista sportiva spesso appare in pubblico e nelle foto sui social. Ecco dunque che il su volto era già noto ai fan della showgirl che non si perdono un suo post su Instagram. Mirko è un rinomato chirurgo plastico ed è molto sportivo. Il suo fisico super atletico ne è la prova provata. Insomma, madre natura in casa Leotta si è proprio sbizzarrita!