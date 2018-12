Diletta Leotta Instagram: la sexy giornalista si mostra in versione professionale negli studi di Dazn, mentre fa le prove di stasera per la diretta dell’attesissimo incontro Juventus-roma. Jeans aderentissimi e camicia bianca, con il microfono sistemato proprio nel décolleté … il risultato? Oltre 173mila like e una pioggia di complimenti per lei!

La conduttrice televisiva e giornalista sportiva è sempre più social ed amatissima su Instagram. Star assoluta di Ig, vanta oltre 3,4 milioni di followers. “Pronta per questo sabato di grande calcio!⚽️🤓 Ci vediamo dopo #JuveRoma a #DilettaGol@dazn_it”, ha scritto la bella Diletta qualche ora fa sul social, mostrandosi in versione professionale con i capelli raccolti da una coda e con indosso gli occhiali da vista. La scollatura birichina della camicia ha inevitabilmente solleticato le fantasie erotiche dei suoi ammiratori che la seguono assiduamente in tv e sui social. Ecco un esempio della dimostrazione di stima lasciato da un fan a commento della foto sexy negli studi di Dazn: “Sei una persona stupenda, bellissima e di grande cuore. Sei un amore, ti voglio un mondo di bene infinito, un giorno spero di avere l’ onore di abbracciarti. Sei una persona di grande bontà d’ animo, altruista, umile, speciale e straordinaria, insomma unica. Augurissimi di un sereno natale a te e alla tua famiglia. Rimani sempre te stessa”.

Diletta Leotta è molto amata per la sua simpatia e professionalità. Va detto comunque che la carta della bellezza le conferisce una marcia in più. Che indossi una tenuta ginnica, una mise sexy o professionale mentre lavora in tv, la giornalista siciliana piace sempre e comunque. Forme giunoniche e sorriso che ammalia, questo il segreto del successo tra il pubblico maschile. I suoi modi sono molto garbati e in lei si denota molta semplicità. Nessuna traccia di supponenza o permalosità, carte vincenti, queste, che le fanno trovare le porte delle case degli italiani … spalancate. Perfettamente consapevole del suo charme la Leotta sa come fare impazzire gli uomini. Non si è comunque montata la testa. Sa di essere bella e sexy, ecco dunque che non perde occasione per evidenziare le sue curve esplosive nelle foto, ma senza volgarità.