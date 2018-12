Diletta Leotta Instagram: auguri di Natale insieme al fidanzato, ecco la foto di coppia

Diletta Leotta Instagram: come annunciato ieri via social, la sexy giornalista è tornata in Sicilia, sua terra di origine, per trascorrere le vacanze di Natale. La foto in aereo con tanto di scollatura vertiginosa che aveva dato risalto al suo seno prosperoso aveva fatto incetta di like.

Ed oggi, giorno di Natale, la conduttrice di DAZN è riapparsa su Instagram felice e sorridente in coppia con il fidanzato. Di rado si mostra con il compagno, ma in questo giorno particolare di festa lo ha fatto: sia la Leotta che Matteo Mammì indossano il cappello di Babbo Natale. L’ex direttore senior programmazione e produzione di Sky è raggiante accanto alla sua sensuale fidanzata. La giornalista sportiva è infatti adorata dal pubblico di Instagram, seguitissima sui social e ricoperta quotidianamente di complimenti.

Diletta presenta ai fan il grande amore della sua vita: Matteo Mammì. Jeans attillata e camicia rossa, la sexy showgirl ammalia i fan. E anche nei giorni scorsi ha stupito i suoi ammiratori con una foto in cui si mostra in bici, in compagnia del suo cane. Diletta indossa una canotta attillata e dei panta ginnici che lasciano poco spazio all’immaginazione ed evidenzia le sue curve bombastiche; i commenti sono esilaranti e la maggior parte è firmata dal popolo maschile che non lesina certo battute di apprezzamento talvolta molto forti. La fisicità di Diletta Leotta non può certo passare inosservata, ecco dunque che le foto che la ritraggono con indosso delle mise seducenti fanno letteralmente ‘impazzire’ le visualizzazioni dei suoi scatti, che quanto a like ogni volta fanno il pienone!