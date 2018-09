Diletta Leotta incidente hot: la bella giornalista protagonista di un siparietto divertente. Affascinante come sempre e strizzata in un delizioso abitino rosa di pailettes si è seduta su uno sgabello piuttosto alto. Per farlo ha dovuto fare un movimento un po’ troppo azzardato ed è successo l’impensabile: l’abito si è strappato nel di dietro! Il tutto è stato ripreso e pubblicato sul profilo Instagram della presentatrice di DAZN. Lei, colta in un momento di imbarazzo, ha detto ‘Ops!’ ed ha sgranato gli occhi, poi il filmato si è interrotto. Pioggia di visualizzazioni del video e commenti a non finire da parte dei followers, pazzi di lei sempre e comunque.

L’incidente hot si svolge all’interno di in uno studio televisivo. Il regista le dà l’ok e lei conferma. Fa per sedersi e la gonna si è strappata. La gonnellina fucsia fatta tutta di paillettes non ha retto perché lo sgabello sul quale la conduttrice avrebbe dovuto sedersi era troppo alto. “Sono una rompi pa..illettes”, ha scritto Diletta ironica nella didascalia del video. Il rumore dello strappo rimbomba, impossibile non sentirlo. La sua minigonna evidentemente non era particolarmente elastica, essendo realizzata con grosse paillettes. Così il siparietto imbarazzante è diventato presto virale, sul quale tuttavia la Leotta ha saputo ironizzare, sdrammatizzando. Si è coperta ed infatti ha fatto in modo che non si vedesse assolutamente nulla.

La bella Diletta sta vivendo un momento d’oro a livello professionale. Dopo DAZ e il suo impegno con la prossima edizione de Il Contadino cerca moglie, la conduttrice si sta preparando al suo debutto su La7 alla conduzione della prossima edizione di Miss Italia, che condurrà insieme a Francesco Facchinetti. I due sono già impegnati sul set dei promo della serata ed proprio durante la registrazione di uno di quei video che la sexy giornalista siciliana è andata incontro al succitato inconveniente … (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO)