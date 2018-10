Diletta Leotta gossip news: siamo sempre abituata a vederla posare, sensuale più che mai, in scatti sexy che poi finiscono su Instagram per la gioia dei suoi 3 milioni di follower. In realtà la Diletta privata non è una femme fatale ed ama le mise comode come tante ‘normali’ ragazze. La bella giornalista catanese ha infatti confessato di essere una donna da pigiama e calzini. Nonostante la sua bellezza e la sensualità che hanno conquistato il pubblico maschile di Sky e ora di Dazn, la 27enne è molto amata anche dalle donne. La simpatica conduttrice ha svelato un lato di lei poco conosciuto e per tanti inaspettato: lei, Diletta, è una ragazza acqua e sapone.



A casa infatti la sexy Diletta ama indossare il look più temuto dagli uomini: il pigiamone anti libido. Ebbene sì, anche la conduttrice sogno proibito di milioni di italiani, quando si spengono i riflettori appende le scarpe con tacco dodici al chiodo e indossa le ciabatte! Una immagine ‘ridimensionata’ quella che la giornalista ha dato di sé a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Nell’intervista ha raccontato che in casa, la sera, preferisce stare molto comoda: “Se la sera a casa sto col pigiamone? Si, certo ma come no, col pigiamone e le calze di lana”. Le calze di lana con i disegnini delle papere e simili? “Certo, si, proprio quelle, sono patita di tutti questi prodotti!”.

Giorgio Lauro e Geppi Cucciari hanno poi posto una domanda calcistico-politica alla Leotta: in Europa meglio le italiane nelle coppe o l’operato del governo? “Le italiane: a parte la Lazio hanno fatto tutte molto bene”, ha commentato la giornalista sportiva. E a proposito di attività fisica, non pensate che il fisico tonico, fatto di curve sinuose, non necessiti di costante allenamento. E Diletta lo sa bene: sono tante la foto sui social che la ritraggono in palestra con indosso delle mise ginniche. L’ultimo scatto che ritrae la giornalista in palestra ha raccolto già 310mila like!