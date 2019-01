Diletta Leotta Instagram: vacanze a Dubai per la sexy giornalista di Dazn, che dopo avere trascorso il Natale nella sua Catania, insieme al fidanzato e ai parenti, per festeggiare il Capodanno è volata a Dubai. Il look scelto per il fitness è da capogiro: micro top che non copre completamente il suo seno prorompente e leggings super attillati che evidenziano le sue sinuose e giunoniche curve.

Così, tra un party e l’altro, tra uno scatto sexy e una posa sbarazzina, la showgirl si è fatta immortalare in palestra al termine di un duro allenamento sul tapis roulant. La didascalia è ironica: “Lasagne smaltite”. I like allo scatto sono oltre 140mila, i commenti una valanga, molti sono ironici, esilaranti, altri al limite della volgarità. Diletta non interviene mai per commentare e rispondere ai followers, si limita solo a condividere le immagini che la ritraggono sempre sorridente. Regina di Instagram, la Leotta conta oltre 3,5 milioni di followers. Eccola in una immagine finita nelle Instagram Stories mentre si allena: anche in vacanza non rinuncia a fare attività fisica, ecco qual è il segreto della sua forma fisica sempre impeccabile.