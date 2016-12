Dieta dimagrante dopo Natale: le migliori per perdere in fretta i kg di troppo

Dopo le abbuffate natalizie quali sono le migliori diete per perdere in fretta quei 3 o 4 kg accumulati? Le proposte sono davvero tante ma va tenuto presente che si tratta, appunto, di regimi alimentari d’impatto, studiati per dare una scossa al metabolismo su pochi giorni.

Le diete che andiamo a segnalarvi, quindi, funzionano e soprattutto non nuocciono al vostro organismo se prese in piccole dosi. Per perdite di peso più significative è bene consultare un esperto. Iniziamo dalla dieta dei 3 giorni, garantita dal prof Migliaccio, che promette di perdere ben due kg nel giro di soli tre giorni. Di gran moda anche la dieta della Luna: dieta liquida, veloce e rigenerante basata sulle fasi lunari che, secondo l’ideatore, dovrebbero favorire il dimagrimento se volte a proprio favore.

Più “aggressiva” la dieta dei 5 giorni”: ovvero mirata a farvi perdere ben 5 kg in meno di una settimana. Un’altra dieta molto famosa, che promette di farvi perdete 5 kg in 7 giorni è la dieta del minestrone che garantisce anche un effetto disintossicante.