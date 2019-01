Il Detox Day, o più in generale le diete disintossicanti, risultano come un argomento piuttosto dibattuto. Tanti esperti hanno emesso il loro verdetto dando il via a discussioni esistenziali su quanto possa essere più o meno giusto adottare, anche per un giorno solo, un regime alimentare così drastico. Una disintossicazione, per l’appunto, che costringe il corpo ad una riserva energetica. Un argomento di cui si è scritto e riscritto.

In cosa consiste allora la novità? La novità come sempre nasce dai social, che ultimamente hanno dato alla luce pagine facebook come Shine Program, che si presenta come “un progetto creato da donne, per le donne che vogliono cambiare per raggiungere la migliore versione di se stesse”. All’interno di questa pagina troviamo un vero e proprio forum in cui ci si iscrive per scambiarsi ricette salutiste e soprattutto per motivarsi a vicenda mediante consigli how to.

Giulia Valentina paladina Instagram del Detox Day

Su questa scia di Facebook, ma spostandoci sulla piattaforma digitale Instagram, troviamo Giulia Valentina, famosissima instagrammer che vanta un seguito, principalmente femminile, di 524.000 follower. Giulia, nota per avere un rapporto diretto e confidenziale con i propri seguaci, ci aveva già conquistati con la sua originale idea del caffè sospeso. Nelle ultime ore ha dato il via alla sua nuova trovata, il Detox Day. Un giorno intero, il giovedì, in cui la ventottenne torinese ha stabilito un cleanse (piano alimentare) da seguire in gruppo con i propri fan, per motivarsi e soffrire insieme, al grido di Mal comune mezzo gaudio.

C’è di più, in accordo con Babasucco, leader nel campo delle bevande detox, ha deciso di omaggiare tanti fortunati follower di un mini kit di succhi, un contest che ha riscosso un immediato successo, più di 6.000 mail di partecipazione in pochissimo tempo.

Come agisce la dieta detox