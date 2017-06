Desserted in Paris!: il pasticcere e grafico parigino che ha fatto impazzire i social

La commissione tra food e design ormai, soprattutto nell’alta pasticceria, è cosa assodata.

Un perfetto esempio di questa fusione di talenti è dato da Tal Spiegel che ha creato l’account Instagram Desserted in Paris! facendo impazzire non soltanto i golosi ma anche i fashion addicted.

Spiegel è infatti un graphic designer e pasticcere che ha trovato un modo geniale per farsi conoscere celebrando due sue grandi passioni: ogni giorno si concede un dessert parigino, abbinato alle sue scarpe!

Scegliendo con cura non soltanto le calzature più cool ma anche il dessert più ricercato fra le migliori pasticcerie della capitale francese.

Questa esposizione, spesso ossessiva, sui social del cibo è stata rinominata Food Porn, e non sono in pochi coloro che ne hanno fatto una vera e propria professione: quella del Food Blogger. Sicuramente hipster, modaiolo ma ha funzionato: tutti parlando di lui e sono impazziti per il suo account.