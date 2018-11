Desigual offerte di lavoro: opportunità per giovani anche senza esperienza

Desigual, famosa impresa spagnola, produttrice di abbigliamento e calzature, che si caratterizza per la linea allegra dei propri prodotti, con stampe dai colori vivaci e l’incorporazione di graffiti, è alla ricerca di personale da assumere nell’organico delle proprie sedi in Italia. Forte del successo riscosso soprattutto negli ultimi anni, Desigual è pronta a reclutare giovani diplomati, laureati e chiunque voglia mettersi in gioco. Numerose le posizioni aperte per Addetti alle vendite, Sales Manager, Store Manager in molte città del Belpaese: Venezia, Torino, Rimini, La Spezia, Padova, Milano, Monza, Napoli, Firenze solo per citarne alcune.

Nata nel 1984 a Barcellona, in Spagna, grazie ai fratelli Christian e Thomas Meyer, Desigual conta più di 300 negozi, senza contare gli oltre 10.000 punti vendita tra stand e negozi multimarca. In Italia Desigual vanta quasi 3.600 dipendenti. Tra le sedi estere: Andorra, Austria, Bahrein, Belgio, Colombia, Cile, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Dubai, Egitto, Isole Far Oer, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Irlanda, Italia, Corea del Sud, Giappone, Kazakistan, Kuwait, Libano, Paesi Bassi, Norvegia, Panama, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Arabia Saudita, San Marino, Singapore, Spagna, Svizzera, Svezia, Thailandia, Turchia, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti e Venezuela. Desigual produce capi d’abbigliamento, accessori e calzature non solo per uomo e donna, ma anche bambino. Stando alle parole di Manell Adell, ex consigliere delegato del gruppo, il fatturato di Desigual nel 2011 è stato di 560 milioni di euro, con una crescita del fatturato pari al 20%.

Vediamo ora le posizioni aperte con relative sedi:

Addetto/a alle Vendite Part Time – Rimini, Torino, Arese

Addetto/a alle Vendite Part Time 20h – Venezia

Sales Assistant – Brescia, Roma

Assistant Store Manager – Milano

Store Manager – La Spezia, Rimini, Padova, Venezia,

Retail Sales Manager – Milano

Addetto/a alle Vendite categoria protetta – Firenze, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Milano

Sales Assistant categoria protetta – Monza

Sales Assistant – Rimini, Milano

Chi volesse avere maggiori informazioni su ciascuna figura professionale non deve fare altro che visitare il sito ufficiale di Desigual alla sezione Opportunità Professionali. Qui è possibile inviare la propria candidatura compilando l’apposito form o tramite LinkedIn. Desigual è costantemente alla ricerca di personale, pertanto il consiglio che possiamo darvi è di monitorare la pagina, così da non lasciarvi sfuggire alcuna opportunità.