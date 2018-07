Desigual offerte di lavoro 2018: il negozio di abbigliamento assume in tutta Italia, ecco i dettagli utili

Nata nel 1984 a Barcellona, Desigual si è sempre contraddistinta per uno stile dai colori vivaci e l’incorporazione di graffiti su vestiti e accessori. In tutto il mondo sono oltre 300 i negozi dedicati, numero che aumenta e arriva a oltre 10.000 punti vendita tra stand e negozi multimarca. In Italia il numero di dipendenti supera le 3.600 unità. E questa cifra è destinata ad aumentare sensibilmente nell’immediato futuro: continua a crescere il successo della multinazionale spagnola del fashion retail. Per questo motivo, l’azienda è alla ricerca giovani diplomati, laureati e chi ha voglia di mettersi in gioco. Nelle principali città italiane, da nord a sud, sono aperte numerose posizioni per Addetti alle vendite, Sales Manager, Store Manager.

Desigual offerte di lavoro 2018: posizioni ricercate

Come anticipato, Desigual sta cercando numerose figure professionali per i pripri punti vendita sparsi su tutta la penisola. Di seguito le posizioni aperte con relative sedi:

Addetto alle vendite: Cuneo, Bologna, Bolzano, Assago, Roma, Firenze, Lonato del Garda, Napoli, Trieste, Genova, Verona, Pavia, Torino

Cuneo, Bologna, Bolzano, Assago, Roma, Firenze, Lonato del Garda, Napoli, Trieste, Genova, Verona, Pavia, Torino Assistant Store Manager: Torino

Torino Store Manager: Roma, Milano, Venezia, Rimini, Milano

Desigual offerte di lavoro 2018: come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro proposte dalla multinazionale di abbigliamento, ovvero Desigual, basta andare al seguente link…