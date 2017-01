Design eventi 2017: ecco tutti gli appuntamenti imperdibili

Quali sono gli eventi imperdibili in calendario per gli appassionati di design, in questo 2017. Ecco i migliori ai quali non si può mancare. Nel mese di gennaio spiccano IMM Cologne (a Colonia, dal 16 al 22 gennaio), ovvero il salone del mobile tedesco, e Maison&Objet di Parigi (dal 20 al 24 gennaio), la principale fiera europea dedicata alla decorazione della casa.

A febbraio è di scena il nordic design alla Stockholm Furniture and Light Fair (6-12 febbraio) mentre la regina si conferma Milano: con il Salone del Mobile di Milano (4-9 aprile) costellata da una serie di eventi extra del consueto Fuorisalone. Sarà poi la volta di New York, con la fiera ICFF (dal 21 al 24 maggio). Nello stesso mese a Londra arriva la Clerkenweel Design Week di Londra (23-25 maggio).

Un mese caldissimo sarà settembre, dove svetta il London Design Festival, si chiude con il Design Miami/ (Miami, 6-10 dicembre). Queste le manifestazioni di rilievo internazionale, ma sono poi tantissime le fiere di settore mensili ricche di prime visioni interessanti.