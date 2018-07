Demi Moore shopping extra lusso con la carta di credito, peccato non sia stata l’attrice a farlo ma l’uomo entrato in possesso della sua American Express. Il Mail online parla infatti di “Furto milionario per Demi Moore”. Secondo quanto riporta TMZ, un 35enne, David Matthew Read, sarebbe riuscito a impadronirsi della nuova carta di credito richiesta dalla famosa attrice dopoavere smarrito quella precedente. Ebbene, l’uomo la avrebbe utilizzata per fare shopping nei negozi firmati a Los Angeles, spendendo un totale di 169mila dollari.

Il ladro è stato identificato e tratto in arresto grazie alle telecamere di video sorveglianza, che l’hanno immortalato mentre entrava a fare shopping nei negozi di extra lusso. L’uomo ha confessato tutto e ora si trova nel carcere della contea di Los Angeles. Una brutta vicenda quella che ha coinvolto l’attrice 55enne, vittima delle frodi con carta di credito dopo che a marzo scorso ne aveva denunciato lo smarrimento. David Matthew Read è riuscito a spendere $ 169.000 nel corso di diverse settimane in vari negozi Nordstrom e Saks Fifth Avenue, nell’area di Los Angeles, sostiene la pubblica accusa federale. I procuratori federali dicono che Read è stato immortalato da telecamere di sorveglianza presso FedEx e nei negozi al dettaglio. Dopo avere fatto acquisti costosissimi per settimane, gli inquirenti lo hanno rintracciato e arrestato.

Demi Moore è un’attrice molto famosa, portata al successo da pellicole quali Ghost, Striptease, GI Jane e, più recentemente, la serie Empire. Ha tre figlie avute dal secondo marito, Bruce Willis: Rumer, 29, Scout, 26 e Tallulah, 24. E’ stata sposata con Bruce dal 1987 al 2000, prima di sposare Ashton Kutcher nel 2005. Hanno divorziato nel 2013. Prossimamente la rivedremo nel grande schermo nel film drammatico Love Sonia e nel film horror-comico Corporate Animals.