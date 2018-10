Demi Moore oggi: l’attrice di fama mondiale si mette a nudo in una intervista toccante e rivela il dramma del suo passato. Icona di moda e di stile, a 55 anni è ancora icona di bellezza edi recente è stata nominata “Donna dell’anno” all’Annual Awards al Peggy Albrecht Friendly House, giunto alla ventinovesima edizione. Durante la consegna del premio, come ha riportato la rivista People, Demi Moore ha parlato a cuore aperto della sua vita e dei suoi eccessi, un periodo esistenziale molto difficile per lei. Il premio, appunto, viene elargito dall’omonima istituzione che aiuta le donne che intraprendono un percorso di disintossicazione dall’uso di sostanze, la Moore è una testimone di ciò. Ecco perché ha scelto di rendere pubblica la sua battaglia vinta.

“All’inizio della mia carriera stavo per cadere in una spirale di pura autodistruzione ” afferma Demi Moore – Non sono mai stata bene con me stessa anche se avevo conquistato molti successi. E tutto questo, molto rapidamente, mi ha condotto ad un periodo di crisi profonda […] Fortunatamente non ero da sola, al mio fianco ci sono state due persone che mi hanno ascoltato e offerto un’opportunità”. L’attrice ammette di avere in passato imboccato la strada della perdizione ma di esserne fortunatamente uscita.