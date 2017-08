Demi Lovato sfoggia i diamanti Messika agli Mtv Video Awards 2017

Demi Lovato protagonista agli Mtv Video Awards 2017 nella giornata di domenica 27 agosto: la kermesse andata in scena al The Forum di Inglewood, in California, ha visto la presenza anche della pop-star internazionale. Durante la sua carriera, Demi Lovato ha estratto hit di successo come This Is Me, La La Land, Skyscraper, Give Your Heart a Break, Heart Attack, Let It Go, Neon Lights, Really Don’t Care, Cool for the Summer, Confident e Body Say. Inoltre, il suo quinto album in studio Confident le è valso la sua prima candidatura al prestigioso Premio Grammy.

La cantante Demi Lovato ha partecipato esibendosi alla cerimonia di premiazione degli Mtv Video Awards 2017, impreziosendo il suo look da blue carpet con i diamanti Messika. La Lovato era radiosa con il doppio anello Gatsby, l’anello My Twin Toi & Moi e l’anello My Twin Trilogy. Per concludere il suo look, Demi Lovato ha aggiunto gli orecchini a cerchio Glam’Azone della nuova collezione Messika 2017.