Demetra Hampton, classe 1968, ex attrice e modella statunitense sarà una dei naufraghi sull’Isola dei Famosi 2019. Il debutto della nuova edizione del reality sarà il 24 gennaio su Canale 5 in prima serata.Alessia Marcuzzi torna per la quinta volta alla conduzione de L’Isola dei Famosi, che dal 2015 va in onda su Canale 5. Come da tradizione, le sorprese saranno moltissime, anche per i concorrenti. In che modo i naufraghi entreranno in scena e quali escamotage stanno preparando gli autori per rendere ancora più memorabile la nuova edizione dell’Isola non ci è ancora dato sapere. Lo scopriremo solo con il passare dei giorni.

Demetra Hampton

Demetra Hampton è un’attrice ed ex modella statunitense, nata a Filadelfia il 15 giugno del 1968. E’ un’ex ginnasta e grande amante degli sport estremi, pratica offshore e paracadutismo, oltre a guidare auto e moto in spettacoli per beneficenza, e a dilettarsi come mangiafuoco al circo. Appena ventenne Demetra decide di volare a New York dove riesce a farsi conoscere proprio come modella, iniziando così la carriera che la condurrà al successo. Infatti, proprio durante una vacanza a Los Angeles con le amiche, la modella americana verrà notata dal produttore italiano Angelo Rizzoli, che le proporrà di volare in Italia a firmare il contratto per rivestire il personaggio di Valentina appartenente ad una serie televisiva ispirata ai fumetti di Crepax.

Dopo essersi ritirata dalla scena, torna a far parlare di sé in televisione nel 2005 quando diventa concorrente dello show La Talpa.



Vita privata

La vita sentimentale della donna è stata spesso sotto i riflettori; legata sentimentalmente a Walter Armanini, un politico, assessore di Milano, che venne arrestato nel 1992. Dopo la storia intessuta con il politico, Demetra incontra Luca Bielli con cui convola a nozze nel 1998. I due sembrano vivere una grande storia d’amore fino a quando lei scopre di essere stata tradita, tradimento che sfociò con la rivelazione di Billi sull’aspettare un figlio dalla propria amante. In seguito sembrerebbe essersi legata ad un imprenditore di nome Paolo Filippucci di cui, però, non si sa assolutamente nulla. In più, durante un’intervista a Spy ha dichiarato di aver ricevuto un corteggiamento da parte di Sgarbi. Quest’ultimo, però, essendo stato rifiutato dalla bella attrice, non perse tempo per parlare male di lei. Com’era la storia della volpe e dell’uva?!