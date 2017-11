Deichmann scarpe Primavera Estate 2018: tutte le tendenze 

Spille e fiocchi sui tacchi, sneaker con ricami floreali e suole flessibili, stivali impreziositi da borchie e perle: la collezione DEICHMANN P/E 2018 è piena di dettagli fashion. A garantire l’effetto “wow” per l’estate sono decisamente le suole dal design accattivante e il colore rosso che cattura l’attenzione su sneaker e stivaletti. Il gambale elasticizzato, la linguetta con borchie, i nastri, l’uso del velluto e le stampe nelle parti superiori sono solo alcuni dei nuovi elementi originali di questa stagione. Continua inoltre il trend delle pietre preziose applicate e i dettagli glitterati sui sandali con il cinturino.

Sandali con dettagli luminosi

Con abbaglianti e colorati lustrini, pietre preziose e cuciture a vista, i nuovi sandali trasmettono una certa allure hippie. I colori pastello in abbinamento a tessuti originali sono il vero trend per i sandali flat e boho style. Toni rossi e oro colorano i sandali con tacco per un’entrata glamour a qualsiasi festa. Se si vuole abbinare il comfort all’eleganza, la scelta ideale sono le zeppe in sughero dai colori vibranti. Abbellite con fiocchi, tessuti e borchie, sono ideali sia per la spiaggia sia per l’ufficio, per una cena fuori o un giro di shopping. Questi modelli leggeri e versatili sono perfetti da abbinare a vestitini estivi e una gonna, un jeans e t-shirt o, perchè no, anche con un elegante vestito da sera.

Sempre di tendenza: le mule

Le mule celebrano lo stile retro dell’anno. I tessuti camouflage, i colori intensi come il rosa e le sfumature metalliche, il nero e il grigio rendono fashion anche i modelli più classici. Stelle, borchie, fiocchi, fiori o applicazioni in pelliccia sintetica sono i dettagli che rendono straordinario ogni look. Il design open-back e le suole comode, leggere e casual delle nuove mule permettono di indossarle quotidianamente per un comfort totale.

Espadrillas per una passeggiata in città o in spiaggia

Le espadrillas sono da sempre tra i modelli preferiti da indossare in estate. Quest’anno verranno proposte nei tenui colori pastello e anche in toni scuri. Le espadrillas regalano leggerezza, l’uso del tessuto in tela della suola a due strati garantisce un elevato livello di comodità. Variazioni nelle sfumature metalliche, decorazioni floreali e applicazioni di fiocchi creeranno il contrasto con i modelli pastello.

Sneaker sportive, stilose e femminili

I must have per tutti i guardaroba di questa stagione sono sempre le sneaker. Stili differenti aggiungono varietà retrò o futuristiche, sportive o eleganti, in sfumature metalliche o in bianco essenziale per soddisfare i gusti più disparati. I nuovi modelli abbracciano anche il trend delle stampe floreali. Suole spesse caratterizzano la nuova collezione, insieme a quelle sottili in mesh. I modelli dai colori tenui con i tessuti floreali sono perfettamente abbinabili a ogni vestito per un look fashion ed estivo. A fare contrasto vi sono i modelli sportivi più scuri che rendono ogni street-style outfit ancora più cool. Apprezzati non solo dalle fashion victim ma anche dalle più sportive, i modelli si adattano sia alla passerella sia alla palestra.

Fresche anche con i nuovi stivaletti alla caviglia

Nei giorni più freschi dell’estate, i leggeri stivaletti sono l’ideale. Stampe floreali, borchie e tessuti perforati aggiungono il tocco finale perfetto agli stivali alla caviglia nelle tenui nuance del beige oppure grigio, blu e nero.

5th Avenue: qualità e comodità

Qualità e morbidezza sono i punti forti della linea 5th Avenue. Soffici e sofisticati materiali sono utilizzati per realizzare questi modelli di alta qualità in cuoio prodotti in Europa. Le stesse caratteristiche valgono anche per le slip-on abbellite con sfarzosi fiocchi, loafer pastello con tagli laser, sneaker scamosciate con applicazioni come fiori e bianche suole in gomma, espadrillas e slip-on fabbricate in Spagna.