Deichmann collezione inverno 2017 per combattere il clima rigido (FOTO)

Durante i mesi invernali, i nuovi modelli Deichmann della collezione A/I 2017 con una soffice imbottitura ed eco-pelliccia avvolgeranno i piedi tenendoli al caldo. I modelli più caldi della stagione, come scarponcini waterproof, aiuteranno ad affrontare non solo il freddo ma anche le condizioni climatiche avverse come le nevicate in città.

Lo scarponcino con suola in gomma occupa da sempre un posto speciale tra le scarpe invernali. Versatile, femminile, caldo e comodo, si adatta perfettamente ad ogni outfit invernale. Gli stivali scamosciati in colore grigio senza tacco ma con dettagli e fibbie sulla parte laterale del gambale, si distinguono per i dettagli capaci di donare un aspetto unico al modello.

Per completare al meglio i winter look, DEICHMANN propone dei cappellini di lana in colore rosa con pon-pon e dettagli soffici. Accessori essenziali per dare un tocco di vitalità alle mise della stagione fredda.