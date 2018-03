Deerupt The arch of Milan 2018: il grande evento Adidas in arrivo nel cuore della città meneghina (FOTO)

Deerupt the Arch of Milan è una nuova e contemporanea porta della città, un’esperienza multisensoriale per sperimentare la nuova sneakers del trifoglio. La calzatura di ispirazione retro-running declinata in una nuova colorazione Solar Bird, che unisce le due iconiche Solar Red e Bluebird, fa di questo modello l’ultima frontiera

delle innovazioni del marchio a tre strisce.

Attingendo ai mondi dell’urbanistica, dell’architettura e dei fenomeni naturali, Deerupt mantiene al centro della propria estetica l’inconfondibile struttura Grid. Reinterpretata in versione maxi e declinata in tonalità elettriche, la rete si trasforma in uno schema visivo sfrontato, in linea con le tendenze contemporanee.

A renderle omaggio, un arco sonoro e multisensoriale con il quale il pubblico è invitato ad interagire. La rete che compone l’intera struttura genera al tocco una molteplicità di suoni e dà vita all’esclusiva traccia musicale creata appositamente per Deerupt dal famoso producer Charlie Charles.