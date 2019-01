Deborah Group offerte di lavoro: nuove assunzioni e stage in Italia

Deborah, famosa azienda industriale specializzata nella cosmesi e nei prodotti di bellezza, è alla ricerca di numerose figure professionali da aggiungere nei propri punti vendita e nella sede di Milano. Tante le opportunità sia per professionisti affermati che per giovani, ai quali viene proposto un contratto di stage.

Deborah Group SpA è una delle società italiane più note del settore dei prodotti cosmetici e di bellezza. Si tratta di un’azienda a conduzione familiare, nata a Parigi nel 1903, attraverso la fondazione della ‘Bonetti Frères’ dei fratelli Bonetti, specializzata in prodotti farmaceutico sanitari, tra cui la Diadermina, prodotto grazie al quale arriva il primo importante successo sul mercato. Soltanto nel 1962, grazie al boom economico, viene fondato il brand Deborah Milano, quando viene lanciata la prima linea di make up del marchio. Al momento Deborah Group, che ha sede principale in Via Angelo Maj n. 19 – 20135 Milano, è presente, con i propri prodotti, in oltre 50 Paesi del mondo. Il Gruppo Deborah è proprietario anche di altri marchi oltre a quello Deborah Milano, come Debby, Dermolab e Rouge Baiser Paris. Tra le tante collaborazioni di spicco quella con marchi di moda di lusso quali Versace e Krizia.

Le posizioni aperte

Ecco le opportunità lavorative ricercate dal Gruppo Deborah:

Stage Laboratorio R&D

Stage Ufficio Grafico

Store Manager

Stage Controllo Qualità

Stage Ufficio Planning

Addetti Vendita

La raccolta delle candidature avviene attraverso l’area riservata al recruiting del portale web di Deborah. Alla sezione Lavora con Noi è possibile leggere tutti i dettagli delle posizioni aperte, alle quali è possibile rispondere online. Chi volesse avere maggiori informazioni sulle figure ricercate non deve fare altro che visitare il sito cliccando al seguente link, qui potrete compilare l’apposito form e caricare il curriculum vitae. Deborah Group è in crescita ed è costantemente alla ricerca di personale, pertanto vi suggeriamo di monitorare la pagina ufficiale.