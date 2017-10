“De Chirico incontra Boccioni” Milano 2017: alle Gallerie d’Italia la rassegna “Corrispondenze”

Ha aperto lo scorso 6 ottobre ma sarà visitabile sino al 26 novembre 2017 la mostra “De Chirico incontra Boccioni”, esposizione parte della rassegna “Corrispondenze” che Intesa Sanpaolo propone nelle proprie sedi museali – le Gallerie d’Italia di Milano, Napoli e Vicenza – con l’obiettivo di far dialogare i capolavori delle collezioni della Banca con nuclei ristretti di opere provenienti da prestigiose raccolte italiane o estere.

In particolare, in “De Chirico incontra Boccioni” alle Gallerie d’Italia di Milano, la tela di Boccioni in collezione Intesa Sanpaolo, Officine a Porta Romana, “incontra” due Piazze d’Italia di de Chirico dal Mart – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. Grazie a questo prezioso confronto, il pubblico avrà modo di mettere a confronto il Futurismo e la Metafisica, le esperienze più innovative e internazionali della pittura italiana nella prima metà del Novecento.

Il percorso espositivo della rassegna allestita alle Gallerie d’Italia di Milano consente al pubblico di prendere coscienza di come le opere di De Chirico e Boccioni rappresentino due sguardi profondamente diversi, ma che sembrano rispondere – ognuno a suo modo – alle stesse domande sul misterioso spazio che ci circonda nella nostra esperienza quotidiana.

In copertina, Credit: Wikimedia.org